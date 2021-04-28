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Zelenskiy’den Putin’e çağrı: Vatikan’da buluşalım

Ukrayna ile Rusya’nın yaşadığı Donbass krizinde savaş söylentileri gerilimi artırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Putin’e görüşme çağrısı geldi. İtalyan basınına konuşan Zelenskiy, Putin’le görüşme yapmak için en uygun noktanın Katoliklerin dini merkezi Vatikan olduğunu söyledi.

Dünya / 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:59
Zelenskiy’den Putin’e çağrı: Vatikan’da buluşalım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti. Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbass'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

"TARAFSIZ BÖLGE" İSTEĞİ

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını kaydetti.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

VatikanUkrayna

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