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Yunan televizyonunda gündem Aksungur SİHA

Yunanistanlı sunucu, Türkiye'nin insansız hava aracının özellikleri karşısında duyduğu endişeyi dile getirdi.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:04
Yunan televizyonunda gündem Aksungur SİHA

Türkiye'nin, savunma alanında özellikle İHA ve SİHA'larla açtığı çığır, tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan tarafından da konuşulmuya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda kullanılan insansız hava araçları, etkinliğini gözler önüne seriyor.

Yunan basınından Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, daha önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli savaş uçağı programı kapsamında genç mühendis istihdamı için ilan açtığını elindeki gazeteyle göstermişti.

AKSUNGUR, YUNAN BASININDA

Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini Yunanistan merkezli televizyonda masaya yatırmaya devam eden Kostidis, TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur SİHA'dan bahsetti.

Söz konusu insansız aracın ANKA İHA'nın gelişmiş formu olduğunu belirten Kostidis, 'Bu uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip.' dedi.

'BU GELİŞME BİZİ ENDİŞELENDİRMELİ'

'Etkileyici olan noktanın, Türkiye'nin insansız hava araçları sayesinde para tasarrufu yapacak olması' diyen Kostidis, 'Çünkü bu İHA, hedeflere saldırmak için F-4 ve F-16 savaş uçaklarının görev yükünü paylaşacak.' ifadesini kullandı.

Yunan muhabirin, bu gelişmenin Yunanistan'ı endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN SİLAHLARI ARTIK KAFAMIZI KARIŞTIRIYOR'

Stüdyodaki sunuculardan biri, gelişmeler karşısındaki şaşkınlığını dile getirirken, 'Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz.' şeklinde tepki verdi.

Manolis Kostidis ise 'O yüzden mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler' diye konuştu.

Yunanistan

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