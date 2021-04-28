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YÖK'ten üniversitelerde 'sınav' kararı...

Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili yazı gönderdi. Yazıda alınan tam kapanma kararına dikkat çekildi, sınavların ve eğitimlerin online yapılması ricasında bulunuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Eğitim / 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:45
YÖK'ten üniversitelerde 'sınav' kararı...

Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.

TÜM ÜNİVERSİTELERE SINAV VE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAZISI

YÖK'ten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.

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