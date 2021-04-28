Vali Yerlikaya'dan F1 paylaşımı: Bu sesi özlemiştik!

İstanbul yine F1 heyecanı yaşayacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada Formula heyecanının yine İstanbul'da yaşanacağını açıkladı.









VALİ AÇIKLAMA YAPTI



Vali Yerlikaya açıklamasında , 'Değerli İstanbullular geçmiş yıllarda İstanbul'da F1 heyecanı yaşanmış ve İstanbul'un dünya çapında tanıtımı sağlanmıştı. Bu yılda Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda yaşanacak. F1 yarışları 12-13 Haziran'da #IntercityİstanbulPark'ta olacak.' dedi.