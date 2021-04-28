Vali Yerlikaya'dan F1 paylaşımı: Bu sesi özlemiştik!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya daha önce İstanbul’da düzenlenen F1 yarışlarının 12-13 Haziran tarihinde yeniden İstanbul’da yapılacağı müjdesini verdi.
İstanbul yine F1 heyecanı yaşayacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada Formula heyecanının yine İstanbul'da yaşanacağını açıkladı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Vali Yerlikaya açıklamasında , 'Değerli İstanbullular geçmiş yıllarda İstanbul'da F1 heyecanı yaşanmış ve İstanbul'un dünya çapında tanıtımı sağlanmıştı. Bu yılda Formula1 heyecanı yeniden İstanbul'umuzda yaşanacak. F1 yarışları 12-13 Haziran'da #IntercityİstanbulPark'ta olacak.' dedi.