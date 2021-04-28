Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları;



Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Diyarbakır annelerinden biri daha evladıyla buluşacak. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular



Dört buçuk yıl önce ikna çalışmalarına başladık. Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor.



PKK'YI TUZ RUHUNUN ERİTTİĞİ GİBİ ERİTİYOR!



İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor.



Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı.



Terör örgütüne bu yıl katılanların toplam sayısı 5'i Türkiye'den toplam 10. Bizim ikna yoluyla bu yıl terör örgütünden kopardığımız sayı 63



İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ



Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı.



17 GÜNLÜK TAM KAPANMA



Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek.



Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.



Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur.



Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor.



TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI



Geçen dönemde de bu tartışma oldu. Haftasonu kısıtlamasından bir farkı yok. Kural aynı, süre uzun. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı fakat süre uzun. İnsanın temel haklarından birisi, seyahat hakkı yok, ondan vazgeçiyoruz. İnsanlar nelerden vazgeçiyor. Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil, biraz sabırlı olacağız. Dünyanın her yerinde böyle kısıtlamalar oldu. İngiltere'den Fransa'ya kadar bakıyoruz. Paris'te 22:00 - 06:00 alkol satışı yasağı gibi, kısıtlama saatlerinde yasak gibi birçok örnek verebiliriz. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık. Alkol yasağı tartışmasından hiç rahatsız değilim, biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım.



TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?



e-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.



Cenazeler için kolaylıklar getirildi.



Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.



BAKICILAR MUAF OLACAK MI?



Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.



KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI



82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.



Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e kadar yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık. Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar diye. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. Burada böyle bir avukat dile getirdi, 2 milyar dolar öyle kaldı. 2 milyar dolarlık bir bulgu sözkonusu değil.



Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benimle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim 'Siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi?' diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerinin içinde yaşayan birileri değiliz. İnsanlar bizim makamımıza geldiğinde fotoğraf çektirmek isteyebilir. Sokağa çıktığım zamanda insanlarla fotoğraf çektiririm. Kimseden çekinmem, potansiyel olarak herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektiririm. Adamın bir kusuru varsa yarın öbür gün hakkında işlem yapılabilecektir. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falan da yok. Bunu da hiç önemsemem yani.



TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ



Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda. Bu yıl terör örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak.



Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi.



GRİ PASAPORT SORUŞTURMASI



8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016,2018 ve 2020'de uyarı yazıları gönderdik.



19 ilde 27 belediyede soruşturma sürüyor.



2018'den bugüne hizmet pasaportuyla yurtdışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişidir. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır.



Birkaç kişi istismar etti diye bunu engeleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli.



Ayrıntılar gelecek...