Öztrak’ın sözleri sonrası ittifak ortakları CHP ve HDP arasında kavga: Haddinizi bilin

Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını yürüten HDP de destek çıkmıştı. HDP'nin sosyal medya hesabından 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir paylaşım yapılmıştı.



HDP'nin yaptığı yazılı açıklama ile yaşananların 'Ermeni Soykırımı' olduğunu ifade etmesi üzerine HDP'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmak'la eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP'li Ebru Günay'dan tepki geldi.



'Sizden öğrenecek değiliz haddinizi bilin'



Öztrak'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Günay, 'Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!' ifadelerini kullandı.





