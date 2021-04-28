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Olimpiyat komitesinden ilginç karar! Samsung...!!!

23 Temmuz’da başlaması planlanan Tokyo 2020 olimpiyatlarını düzenleyecek komite, oyunlar sırasında uyulacak kuralları yayınladı. Komite yayınladığı kılavuzda, sporcuların her gün Covid-19 testi yaptırması gerektiğini belirtirken, bütün sporcuların Samsung marka akıllı telefon kullanmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:49
Olimpiyat komitesinden ilginç karar! Samsung...!!!

2020 Tokyo olimpiyatlarını düzenleyen komite, oyunlara 3 aydan daha az bir süre kala organizasyon sırasında uyulacak kuralların yer aldığı kılavuzu (Playbook) yayınladı.

Komite, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına katılan sporcuların Tokyo’da geçirdikleri süre boyunca her gün Covid-19 testi yaptırması gerektiğini açıkladı.

Oyunları seyircilerin izleyip izlemeyeceğinin kararının Haziran ayında alınacağını belirten Komite, Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına katılacak sporcuların Japonya’ya gelmeden önce iki corona virüs testi yaptırmalarının gerektiğini belirtti.

YEMEK, ANTREMAN, UYKU VE YARIŞMA DIŞINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Yayınlanan kılavuzda, kurallara uymayan kişilerin akreditasyonlarının kaldırılacağı belirtilirken yemek, antreman, uyku ve yarışmalar dışında organizasyondaki her alanda maske takılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Sporcularla 90 saniyeden daha fazla görüşelemeyeceği belirtilirken izlemeye gelecek olan tüm ziyaretçilerin akıllı telefonunun olmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Organizasyon komitesi, yayınladığı kılavuzda yarışmalara katılan bütün sporcuların Samsung marka akıllı telefon kullanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

‘SEYİRCİSİZ DE YAPILABİLİR’

Tokyo 2020 organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, organizatörlerin Oyunları izlemesi için mümkün olduğunca çok seyircinin salon ve stadyumlara alınmasını istediklerini ancak etkinliği seyirci olmadan yapmayı göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) başkanı Thomas Bach yaptığı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo 2020 Oyunlarının organizatörlerinin gelişen küresel sorunlar karşısıunda esnek davrandığını söyledi.

HAZİRAN AYINDA KURALLAR GÜNCELLENECEK

Bach, Oyunlara ilişkin kuralların nihai hale getirilmesi için yapılan bir toplantı vesilesiyle yaptığı açıklamada, yayınlanan kılavuzun (Playbook) Haziran ayında güncellenebileceğinin altını çizdi.

Tokyo 2020 organizasyon komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japon hükümeti ve Uluslararası Paralimpik Komitesi de dahil olmak üzere organizatörler, ortak bir açıklamada "olası tüm karşı önlemleri uygulayacaklarını ve güvenliğe en yüksek önceliği vereceklerini" söylediler.

AŞI PASAPORTU BAŞLIYOR

Kyodo haber ajansı da bugün yayınladığı haberinde, Japonya hükümetinin uluslararası seyahatin yeniden başlatılması için aşı pasaportları sunmayı planladığını bildirdi.

Hükümet kaynaklarından alıntı yapan Kyodo, pasaportların Covid-19 aşılama bilgilerini taşıyan taranabilir akıllı telefon uygulamaları biçiminde olacağını söyledi.

Japonya

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