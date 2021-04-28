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Metro seferlerine kısıtlama ayarı!

Yarın saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İstanbul'daki metro seferlerinde bir düzenlemeye gidildi. Buna göre kısıtlama döneminde, 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla seferler düzenlenecek.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:33
Metro seferlerine kısıtlama ayarı!

İstanbul'daki metro seferlerinde 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi.

Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı.

Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

SEFERLERİ OLMAYACAK HATLARI

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

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