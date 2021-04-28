USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gitti.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:20
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

El-Hol ve Roj kamplarında tutulan 114 DEAŞ’lı aile ile PKK, iki ay pazarlık yaptı. Anlaşma sağlanan 27 DEAŞ’lıya bombalı saldırı eğitimi verildi.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki bir başka terör örgütü olan DEAŞ ile canlı bomba pazarlığı yaptı. Yapılan canlı bomba pazarlığının detaylarına ulaşıldı. Kamışlı ve Haseke’de iki farklı kaynaktan elde edilen bilgilere göre, pazarlıklar PKK’nın siyasi kolu olan Demokratik Toplum Hareketi (Tev-Dem) üyeleri tarafından yürütüldü.

"Eylem yapan serbest"

El-Hol ve Roj Kamplarında tutulan 114 DEAŞ’lı aile ile iki ay süren pazarlıklar sonucu ilk planda 27 DEAŞ’lı ile anlaşma sağlandı. Söz konusu DEAŞ'lılar bir hafta boyunca bombalı saldırı eğitimine alındı. Fırat Kalkanı, İdlib, Afrin, Resülayn ve Tel Abyad bölgelerine sızdırılacak sekizi kadın 27 DEAŞ’lıya eylem yeri ve eylem tarihini beklemeleri istendi. PKK-DEAŞ pazarlığında Türkiye’de eylem yapma planı da ele alındı ve bununla ilgili bir ekibin kurulması da görüşüldü.

Türk istihbaratı takipte

Haseke'de yapılan pazarlıklar ve TSK mensuplarının da yer aldığı terörden arındırılmış bölgeleri hedef alacak saldırı planı MİT tarafından takibe alındı. Harekete geçen ve sahaya sürülen DEAŞ’lı erkek ve kadınları izlemeye alan Türk istihbaratı, beş bombacı teröristi eylem hazırlığı yaptığı esnada yaptığı özel operasyonla sağ olarak ele geçirdi.

Çoğunluğu ithal terörist

Kurtarılmış bölgelerde yapılacak terör eylemlerinde yer almayı kabul eden DEAŞ’lılardan yedisi Suriye kökenli, yirmisi ise yabancı ülkelerden gelenlerden oluşuyor. Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgilere göre kadınlar daha çok patlayıcı, teçhizat taşımakta kullanılacak.

PKK’nın terör eylemleri konusunda anlaştığı DEAŞ’lıların aileleri, kamplardan alındı ve Kamışlı’da PKK militanları tarafından korunan çiftlik evlerine yerleştirildi. Bölgeye gönderilen kadınlardan üçünün kocasının hapiste olduğu ve PKK tarafından hücreye atıldığı bilgisine ulaşıldı.

İki terör örgütü arasında yapılan anlaşma sonrası verilen yedi günlük eğitimlere PKK destekçisi bazı yabancı istihbarat unsurları da destek veriyor.

Suriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement