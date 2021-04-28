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Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:37
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

Koca'nın açıklamasındsan satır başları:

Salgın boyunca ağır bedeller ödedik. Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.

Eğer bir defa da bu kısıtlardan ve hastalıklardan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız.Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak.

SPUTNİK V'DE İLK SEVKİYAT MAYIS'TA

Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri artıyor. Ülkemizde üçüncü olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için devreye girdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 60 milyon doz almak için anlaştı.İlk sevkiyat Mayıs ayında gerçekleşecek.Bu aşı ülkemizde de üretilecektir.

Haziran ayında Biontech aşısı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Sinovac içinse zaman zaman sevkiyatlar yavaşlasa da elimize ulaşan doz miktarı artacak. Yerli gücümüz,yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır.

İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi'nde faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz 1 çalışması devam eden bir değer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerini tamamlamış durumundadır. İntrenazal uygulanacak aşı adayımız için ise faz 1 çalışması için de araştırma ürünü hazırlanmıştır. Adenavirüs temelli vektör aşıssı adayımız üretilmiş ve faz 1 aşamasına ulaşmıştır.

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