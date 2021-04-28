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AYM'den vergi kararı!

Anayasa Mahkemesi ihalelerdeki vergi yükünü görmeyi engelleyen kuralı iptal etti. Türkiye’de ihale sürecinde yabancı katılımcıların teklif verip vermediğinin diğer katılımcılar tarafından bilinmesinin mümkün olmadığı, bu durumda da ihaleye teklif veren katılımcının ihaleyi kazanması durumunda karşılaşacağı vergi yükünü öngörememesine yol açan kuralın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi kuralın Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek iptaline karar verdi.

Ekonomi / 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:43
AYM'den vergi kararı!

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında "488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrası ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun ek 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "yabancı firmalarca da teklif verilen" ibaresinin kaldırılmasıyla ilgili başvuruyu değerlendirdi. Başvuru dilekçesinde ihale sürecinde yabancı katılımcıların teklif verip vermediğinin diğer katılımcılar tarafından bilinmesinin mümkün olmadığı, bu durumun ihaleye teklif veren bir katılımcının ihaleyi kazanması durumunda karşılaşacağı vergi yükünü öngörememesine yol açtığı belirtilerek kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

AYM, O KURALI İPTAL ETTİ

Söz konusu başvurudaki kurallar, Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi. Anayasa'nın çalışma ve sözleşme özgürlüğü güvence altına aldığının belirtildiği kararda teklif sunma aşamasında, ihaleye uluslararası ihale niteliği kazandıracak olan yabancı firmalarca da teklif verilmesi şartının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinemediğinden damga vergisi ve harç ödemelerinin maliyet hesabına dahil edilip edilmemesi hususunda katılımcılar açısından öngörülemez ve belirsiz bir durumun ortaya çıktığının açık olduğu belirtildi.

Yüksek mahkeme, bu durumun ihale uhdesinde kalan katılımcının söz konusu ihaleden kaynaklanan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar nedeniyle ödemek zorunda olduğu damga vergisi ve harçlara ilişkin istisnadan yararlanma imkânının bulunup bulunmadığı konusunda bir belirsizliğe yol açtığını kaydederek "bu itibarla kurallarda bir ihalenin uluslararası ihale niteliğinde kabul edilmesi ve bu sayede döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilmek suretiyle damga vergisi ve harç istisnasının uygulanması için öngörülen yabancı firmalarca da teklif verilmesi şartının hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olacak şekilde düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

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