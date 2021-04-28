USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Altın alacaklara kritik çağrı!

Altın fiyatlarındaki düşüş durumu devam ederken milyonlar FED toplantısına kilitlendi. Stratejist Rıdvan Baştürk, altın ve dolar fiyatlarına ilişkin kritik bir tahminde bulundu.

Ekonomi / 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:27
Altın alacaklara kritik çağrı!

Uzun bir dönem yatay seyreden ons altın son dönemde yükselişe geçti. 1780 dolar seviyelerinden işlem gören ons altına dolar kurundaki hareketlilik de eklenince altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Daha önce 2 bin dolar seviyelerini aşan ons altının uzun vade de tekrar 2 binli seviyelere ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar yatırımcılara altının her zaman güvenli liman olduğunu hatırlatırken altının uzun vade de kazançlı bir yatırım aracı olduğunu söylüyor. 480 liralara çıkıp şu sıralarda 466 liradan işlem gören altın ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin öngörüde bulunan stratejist Rıdvan Baştürk, 'Ons altın. 12 gündür aynı yerde duruyor. Akşam FED var. 1760'a dikkat edelim. Mevcut görünümde 1760 üzeri pozitif kalmaya devam eder. Alıcılar için 1760 altı hareketler risk içerir' dedi.

Dolar fiyatlarıyla ilgili de konuşan Baştürk, 'Dolar kuru... Zaten o hareketini yaptı. 8.50'den 8.20'ye düzeltmesini yaptı... 8.00 üzerinde kaldığı sürece yukarı riski vardır' ifadelerini kullandı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement