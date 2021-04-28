ABD'li astronot hayatını kaybetti!

Michael Collins, Apollo 11'in komuta modülünde pilot olarak görev yapmıştı ve bazılarınca "tarihteki en yalnız adam" olarak nitelendiriliyordu.



Collins, 20 Temmuz 1969'da ekip arkadaşı Neil Armstrong Ay'da insanlık için büyük bir adım atarken, o Columbia adlı komuta modülünde tek başınaydı.



Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'i taşıyan uzay aracı Ay'ın yüzeyine doğru hızla uzaklaşırken, Michael Collins Ay'ın yörüngesinde yalnız başına dönüyor ve aksi durumlara yönelik hazırladığı 117 sayfalık listeye bakıyordu.



Dönemin NASA Halkla İlişkiler Yetkilisi Douglas Ward, gazetecilere verdiği demeçte, Hz. Adem'den bu yana böylesi bir yalnızlık görmedi" ifadesini kullandı.



1974 tarihli anılarında Michael Collins, "Son altı ayda benim gizli korkum, onları Ay'da bırakıp Dünya'ya tek başıma dönmekti; şimdi işin aslını öğrenmek için birkaç dakikam vardı" yazmıştı.



Collins, Armstrong ve Aldrin tüm dünyanın dikkatle izlediği görevi başaramazsa intihar etmeyeceğine karar vermişti fakat bu görevin hayatta kalan tek insanı olmanın kendisini mimli bir adam haline getireceğini düşünüyordu.



Michael Collins, Apollo 11 misyonunun hayattaki tek üyesiydi.