ABD'den yeni S-400 açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin detayları hakkında açıklama yaptı.



"İYİ BİR GÖRÜŞME OLDU"



ABD'li Bakan Blinken yaptığı açıklamada, "Aralarında iyi bir telefon görüşmesi gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.



Blinken aynı zamanda, "Biden 'ın soykırım açıklaması sürpriz değildi" dedi.



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