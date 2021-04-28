ABD'den Azerbaycan teması!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.



Blinken'ın görüşmede ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının devam eden önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Blinken ve Aliyev'in bir dizi konuyu ele aldığı ifade edildi.



Görüşmede Blinken, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının öneminin altını çizerek, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ sorununun bölgedeki tüm insanlara fayda sağlayacak kalıcı bir siyasi çözüm için müzakere etmeye devam etmesinin önemine dikkat çekti.



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