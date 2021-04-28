28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan verilerine göre son 24 saatte 283 bin 261 test yapılırken 40 bin 444 vaka belirlendi.



Hasta sayısı 2 bin 728 oldu. Koronavirüsten maalesef 341 vatandaşımızı kaybettik. Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 45 bin 198 olarak açıklandı.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.







