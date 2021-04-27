Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil tutuklandı!

Yunan basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Lagos'un, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra Brüksel'de tutuklandığı belirtildi.



Irkçı siyasetçi Lagos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Belçika emniyet aracındayım. Ateistler, hırsızlar ve Yunan düşmanları beni cezaevine götürüyor. İsa'ya ve Yunanistan'a bağlı kalıyorum, gururluyum.' ifadesini kullandı.



Avrupa Parlamentosunun Lagos'un dokunulmazlığını kaldırmasının ardından Yunan makamları, Lagos hakkında kırmızı bültenle tutuklama emri çıkartılmıştı.



Belçika yasalarına göre, Lagos'un Yunanistan'a iade sürecinin, tutuklamaya itiraz edip etmeyeceğine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.



Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından 'suç örgütü' olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.



13 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI



Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti. Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek 'Ulusal Halk Vicdanı' adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.



Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy vermiş, 25 milletvekili karşı çıkmıştı. Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.



Lagos gibi hapis cezası alan bir başka Altın Şafak Üyesi eski Yunanistan Meclisi Üyesi Hritsos Pappas da henüz yakalanamadı. Pappas'ın Balkanlar'da bir ülkede saklandığı iddia ediliyor.