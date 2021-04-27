THY'den yeni kısıtlama açıklaması!

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgesinin yalnızca yurtiçi uçuşlar için gerekli olduğunu ifade etti.



Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz Seyahat izin belgesi yalnızca yurtiçi uçuşlarımız için gereklidir. Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

