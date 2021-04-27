Thodex Ceo'su Fatih Özer yakalandı iddiası!

ABC Gazetesi haberine göre; Thodex'in sahibi Priştine saklanıyordu. Kırmızı bültenle aranan Özer için bugün Aravutluk'da operasyon düzenlenmiş ancak sonuca ulaşılamamıştı. ABC Gazetesi'nin edindiği bilgiye göre, Özer'in Kosova'nın başkenti Priştine'de yakalandığı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Özer, 2 milyar dolarlık kripto para ile 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmişti. Oradan, Kosova'ya geçen Özer kırmızı bültenle aranıyordu. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in gözaltına alınmasının ardından kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanmıştı.



