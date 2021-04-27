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Terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu’dan bomba itiraf

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde devam ettirdiği başarılı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonların ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün eli kanlı katillerinden karasu, “Eğer gerilla iradesi kırılırsa, Başur Kürtlerin, siyasi güçlerin iradesi de kırılacaktır.” sözleriyle örgütün kırılmaya başladığı itiraf etti.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 16:24
Terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu’dan bomba itiraf

Mehmetçiğin terör örgütü PKK'ın inlerine yönelik başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarının ardından ilk kez konuşan terör örgütünün sözde elebaşlarından sözde KCK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu, Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile ilişkilerinin sonucunda böyle kararlı bir operasyon gerçekleştirdiğini savundu.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa ve bir çok ülkede terör örgütü listelerinde olduğunu belirterek, “Türkiye, ABD ve Avrupa ile ilişkiler yürütüyor. Avrupa'da bir mahkeme PKK'nin 'terör örgütü' olmadığına dair bir karar aldı ama son zamanlarda Türkiye ile kendi çıkarlarını geliştirme kararları alınınca mahkemenin kararı bozuldu. PKK'nin 'terör' listesine alınması PKK'nin ateşkes ilan ettiği, silahlı güçlerini Türkiye sınırları dışına aldığı zaman gerçekleşti. Bu bile dikkat çekici bir şeydi. O zaman PKK içerisindeki bazı kişileri, PKK ve önder Apo çizgisine karşı çıkarmak istiyorlardı. Onun için 'terör' listesine aldılar. Şimdi de benzer şekilde sürdürerek örgüt üzerinde baskı kurarak, önder Apo çizgisinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu yönü ile ABD'nin 3 arkadaşımıza yönelik kararı, tamamen Türk devletine destek, hareketimize yönelik baskı ve Kürt soykırımını onaylama anlamına gelmektedir.” sözlerini kullandı.

Dün kurşun sıktığı gruplara yalvarmaya başladılar
Mehmetçiğin gerçekleştirdiği son harekatlarda 10'larca zayiat veren terör örgütünün kırılma noktasına olduğunu açıkça dile getiren terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinden Karasu, bölgedeki Kürt grupları yanlarına çekmeye çalışıyor. Sürekli ajanlıkla, ispiyonculukla suçladığı KDP ve YNK'ya çağrılar yaparak, “Başur'daki siyasi güçlerin özellikle KDP'nin tutumu önemli. Başur'a yönelik bir saldırı olursa, KDP'ye, YNK'ye bir saldırı olursa PKK nasıl bir tutum takınır? Kürt halkı hangi tutumu takınır? Kesinlikle karşı çıkar.” sözleriyle dün kurşun sıktığı gruplara adeta yalvarmaya başladı.

Mustafa Karasu

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