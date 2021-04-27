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Tam kapanma öncesi otogarda yoğunluk!

Kapanma öncesinde İstanbul'da ayrılmak isteyenler otogarlara akın etti. Bilet fiyatları neredeyse 3 katına kadar yükseldi.

Yaşam / 27 Nisan 2021 Salı 13:17
Tam kapanma öncesi otogarda yoğunluk!

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

KAÇIŞ BAŞLADI

Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti.

Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Bilet fiyatları üç kat artarken, otobüs firmaları ek sefer koydu.

Yoğunluk nedeniyle bilet satış sistemleri kilitlendi.

'BAYRAM HAVASI GİBİ'

Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, 'Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı.' diye konuştu.

'TÜKENDİ BİLETLER'

11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, 'Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim.' dedi.

'KAÇIYORUZ ÇOCUKLARA, TORUNLARA..'

Manisa'ya bilet alan İsmail Tosun, 'Yasaklar gelince dün akşam, gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara. Bayram sonuna kadar da yasak sürecek. Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı, telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada.' şeklinde konuştu.

'BU GİDİŞLE BURADA KALACAĞIZ'

Memleketi Iğdır'a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici de 'Yoğunluktan site kilitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız.' ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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