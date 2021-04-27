ÖSYM'den son dakika ALES açıklaması! ALES ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ALES/1 sınavı kapsamında geri sayım sürerken adayların kafasında soru işaretleri bulunuyor. Bunların başında, ALES yapılacak, iptal mi oldu sorusu geliyor. Zira, Türkiye genelinde tam kapanma 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek. ÖSYM takvimine göre ALES/1 2 Mayıs'ta uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken ALES ertelendi mi, yapılacak mı konusu da netlik kazandı. Öte yandan, ÖSYM'den de konuya yönelik flaş bir açıklama geldi. Peki, bu hafta sonu ALES sınavı yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte ÖSYM'nin açıklaması;



ALES YAPILACAK MI?



ALES sınavı ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında,



'Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.' ifadelerine yer verildi.



Genelgede; 'ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.' ibaresi yer aldı.



ALES SAAT KAÇTA?



ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.



ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?



27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 'Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir'' hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017-öncesi ile 27.09.2017-sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.