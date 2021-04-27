MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli olan Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmıyor. Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor. Bölgedeki bir mağarada saklanmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB OPERASYON ANINI PAYLAŞTI
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), inlerinde yok edilen teröristlerin operasyon anına ait görüntülerini yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu.