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CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den bomba açıklamalar: Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır

CHP eski milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın küstah açıklamalarına yönelik yaptığı çıkışa teşekkür etmesinin ardından adeta bir lince maruz kaldığını dile getirdi. Sevigen, Tekirdağ'da Atatürk büstlerine saldıranların bulunması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da ettiği teşekkür sonrası aynı tepkilerle karşılaştığını söyleyerek, "Doğruyu doğru demezsek, biz başarılı olamayız" dedi. Sevigen. "Bu iş Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile olmaz. Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır." diye konuştu.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 14:12
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den bomba açıklamalar: Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır

Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen, hükümetin yaptığı iyi ve güzel işlere destek vermenin karşılığında büyük bir linçe maruz kalınmasının akıl alır gibi olmadığını söyledi. SABAH'a konuşan Sevigen, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın küstah ifadelerine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği desteğe karşı adeta bir linçe maruz kaldığını söyledi. Aynı şekilde Tekirdağ'da Atatürk büstlerine saldıranların bulunmasında yardımcı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ettiği teşekkür sonrası da aynı linçe maruz kaldığını dile getirdi.

MEVLÜT BEY'İ YİNE YENİDEN TEBRİK EDİYORUM

Sevigen şöyle konuştu: "Biliyorsunuz ben eski Denizcilik bakanıyım. Mavi vatan nedir, kıta sahanlığı nedir, Yunanistan'la ilişkilerimiz nedir iyi kötü bilen biriyim. Yunan Bakan Dendias, bize Türkiye'nin göbeğinde meydan okudu. Eski bakan olmayı bir kenara bırakalım sıradan bir vatandaş olarak Mevlüt Bey'in bu Dendias'a yönelik tepkisi beni gururlandırdı. İçime su serpildi. Mevlüt Bey'in bu tutumu hepimizin içini rahatlattı. Ben de bu duygularımı sosyal medya hesabımdan paylaştım, kendisine teşekkür ettim. Aman Allah'ım! Ne tepkiler geldi, ne hakaretler yedim. Biz böyle dış konularda birlik olmayacaksak doğruya doğru yanlışa yanlış demeyeceksek bizim başarılı olma şansımız olmaz. Ben göğsümü gere gere yine söylüyorum Mevlüt Bey'in tutumundan dolayı bir vatandaş olarak tebrik ediyorum.


SOYLU'NUN BAŞARILARINI GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

Tekirdağ'dan kendisini tanıdık birinin aradığını söyleyen Sevigen, Atatürk büstlerine zarar verildiğini ve bunun da insanları tahrik ettiğini söyledi. Sevigen şöyle devam etti: "Ben de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yakinen tanıdığım için kendisini aradım ve durumu ilettim. 12 saat geçmeden sorumlular yakalandı. Ben de Süleyman Bey'e teşekkür ettim. Süleyman Bey'i sever ya da sevmezsiniz ama yaptığı başarılı işleri görmezden gelemezsiniz. Bunun arkasından da bana bir sürü aslı astarı olmayan ithamlarla bulundular. Ben AKP'ye geçecekmişim, ben AKP'den bir şey umuyormuşum gibi şeyler. Beni en çok da bu söylentiler yaralıyor."

MUHALEFETİN KIRMIZI ÇİZGİSİ KALMADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu dile getiren Sevigen. "Bu iş Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile olmaz. Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır. Bizim CHP olarak kırmızı çizgimiz neydi? Laik, demokratik devlet, hukuk devleti değil miydi? Atatürk ilkeleri değil miydi? Şimdi Atatürk'ün mezarından bile nefret eden adamı partiye alıyoruz. Rozet takıyoruz. Kendi çocuklarımızı bir kenara atıyoruz" diye konuştu. Sevigen şunları söyledi: CHP ne eski başkanlarını ne partide görev almış kişileri aramıyor sormuyor. Bakın biz Kemal Bey'e neler verdik? Parti meclis üyeliği, grup başkan vekilliği, merkez yürütme kurulu üyeliği verdik, İBB başkanlığı verdik, genel başkan yardımcılığı verdik, esas önemlisi İş Bankası Yönetim kurulu üyeliği verdik. Kemal bey bizim arkadaşlarımıza bir randevu bile vermedi. Neden? Ben eskilerle görüşmem diyor. Bizim de düşüncelerimizi söylemek hakkımız değil mi?" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek adam diyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Sevigen, "Kılıçdaroğlu'nun kendisi böyle yaparak tek adam olmuyor mu? "Tayyip Bey'i kendisini eleştirenleri hapse atmakla suçluyor ama Kemal Bey kendisini eleştirenleri parti dışına atıyor. Eleştirdiğin şeyle ne farkın var?" dedi.

YunanistanMevlüt Çavuşoğlu

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