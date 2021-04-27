Bu görüntüler bugün çekildi! Bir anda başladı!

Soğuğu ve uzun süre erimeyen karıyla bilinen Kars'ta nisan ayının son günlerinde dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi kısa süreliğine beyaza büründü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ta bugün aralıklarla yağmur ve dolu yağışı görüldü.
Öğle saatlerinde doluya hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarında girerek korunmaya çalıştı.
Dolu nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü. Kısa süreliğine kıştan kalma görüntülerin yaşandığı Kars'ta dolu yağışının durmasıyla hayat normale döndü.