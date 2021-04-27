Bu görüntüler bugün çekildi! Bir anda başladı!

Bu görüntüler bugün çekildi! Bir anda başladı!

Soğuğu ve uzun süre erimeyen karıyla bilinen Kars'ta nisan ayının son günlerinde dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi kısa süreliğine beyaza büründü.