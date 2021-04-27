'Bozuk saat doğruyu gösterdi!' Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



İşte CHP liderinin o açıklaması şu şekilde:



'Erdoğan nihayet dediğimi yaptı, turizmcileri çağırdı. Kısa çalışma ödeneğinin süresini de uzattı. Doğruya teşekkür etmek de benim görevimdir. Doğrunun her zaman yanında ve arkasındayız. Yanlış olduğu zaman da eleştiririz.'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı 'bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir' şeklinde yorumlandı.