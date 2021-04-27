Biden'ın sözleri sonrası! ABD'de aşağılık eylem!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıdığını duyurdu. Biden geçen yıl seçim kampanyası sırasında, ABD’deki Ermeni toplumuna bu konuda vaatte bulunmuş, "benzer bir trajedinin bir daha asla tekerrür etmemesi için Ermeni Soykırımı'nı tanıma ve evrensel insan haklarını, yönetiminin en önemli önceliği yapma" sözü vermişti.



Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.



TÜRKLERE ÖLÜM ÇAĞRISI!



Biden'ın açıklamasından cesaret alan ırkçı Ermeniler, Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde düzenlenen gösterilerde, Azerbaycan bayrağıyla sardıkları cansız mankeni boynundan astı.



Ermeni diasporası, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan Türklerine ölüm çağrısı yaptı.