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AK Partili o isme, CHP’liler tıpkı ruh ikizi FETÖ taktiğiyle tuzak kurmuşlar

Antalya'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırladıkları iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davada, yeni deliller ortaya çıktı.

Güncel / 27 Nisan 2021 Salı 12:40
AK Partili o isme, CHP’liler tıpkı ruh ikizi FETÖ taktiğiyle tuzak kurmuşlar

Mahkeme dosyasına gizlice kaydedilen yeni ses kaydı girdi. CHP'li Belediye Başkanı Böcek'in yeğeni ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olan Cemil Böcek'in bilgisayarında ele geçirilen ses kaydında, Gökhan Böcek, sanıklar Niyazi Ateş ve babası Maksut Ateş ile Ebru Türel'in ses kaydının nasıl montajlanacağını görüşüyor.

31 Mart 2019'daki yerel seçiminden 2 gün önce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'Cumhur İttifakı' adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı.

Berlin'deki sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydında, 'Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde' sözleri yer aldı.

Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek, montajlandığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan günü operasyon düzenledi ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu iddia edilen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Niyazi Ateş ise 25 gün sonra yapılan itiraz sonucu adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

Sanıklara 5 yıla kadar hapis isteniyor
Türel'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Antalya 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şikayetçi olarak Ebru Türel yer alırken, sanık olarak da tutuklu Niyazi Ateş'in yanı sıra, babası Maksut Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek, Böcek'in seçim kampanyasında görev alan İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül yer aldı. İddianamede, Niyazi Ateş'in 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan, diğer 5 şüphelinin ise 'kayda alınan konuşmaları yayınlamak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Muhittin Böcek

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