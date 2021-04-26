Vebitcoin 'CEO'sunun yeni görüntüleri!

Vebitcoin adlı kripto para işlem platformu, İddia bayiliği, 'Zenginler Kulübü' adlı bir bahis sitesi aracılığı ile para toplayarak zimmetine geçiren Vebitcoin'in CEO'su İlker B'nin gece kulüplerinde ve eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler, mağdurların parasını nasıl yediğini gösterdi.



FAALİYETLERİ DURDURULDU



Kripto para borsası Thodex'in 20 Nisan'da bakım bahanesiyle faaliyetlerini durdurmasının ardından Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin'in de faaliyetlerini durdurduğu belirlenmişti.







Firma faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtirken şirketten yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denilmişti.



Olayın ardından gözaltına alınan İlker B'nin eğlence mekanlarında oryantal dansçılara para taktığı görüntüler dikkat çekti.



MESAJLAR DALGA KONUSU OLMUŞTU



Vebitcoin'de yatırımı olan kullanıcıların uygulamaya erişememesinin ardından attıkları mesajlara verilen yanıtlar şok etkisi yarattı.