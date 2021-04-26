MEB'den uzaktan eğitim kararı!

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:



Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.







BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU:



9 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs salgınınında vaka ve vefat sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanmanın uygulanacağını dile getiren Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında da önemli bir açıklamada bulundu.



Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıklayan Erdoğan, 'Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek.' dedi.