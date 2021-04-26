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Mayıs'ta Mısır'a heyet gidecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayı başında Mısır'a bir heyetin gideceğini söyledi. Çavuşoğlu, bakan yardımcıları düzeyinde gidecek heyetin başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağını belirtti.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:08
Mayıs'ta Mısır'a heyet gidecek!

Çavuşoğlu, kabine toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, Mısır'la yeni bir dönemin başladığını belirterek, ilk temasların ardından dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelerin de yapılacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki kuran kursu krizinin çözüme kavuşturulduğunu da ifade etti. Çavuşoğlu, "Oradaki birtakım çevrelerin çıkardığı karmaşa bu. Aslında mahkemenin gerekçeli kararında yasak yok. Sadece birtakım düzenlemeler yapılacak denetime ilişkin" diye konuştu.

BAKAN KOCA: AVUKATLAR DA DAHİL EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muhtarların yanı sıra belirli yaş gruplarına göre avukatların da aşılama kapsamına alınacağını söyledi. Bakan Koca, haziran ayına kadar vaka sayında 10 binin altına inileceğini umduğunu belirterek, "Ancak yine söylüyorum, bu hepimizin sorumluluğunda. 83 milyonun kurallara uymasına ve önlemlere dikkat etmesine bağlı" dedi. Sputnik aşısıyla ilgili sözleşmenin yakında yapılacağını belirten Koca, "Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

ERSOY: TURİST VE DÖVİZ GİRİŞİ BEKLİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da haziran ayına kadar vaka sayının 5 binlere ineceğini umduğunu belirterek, turizm sezonunun da verimli geçebileceğini, turist ve döviz girişinin artacağını öngördüklerini belirtti.

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