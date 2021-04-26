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İstanbul için dev plan! İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki deprem için tahliye gemileri bekleyecek! İşte vatandaşın tahliye edileceği 18 il!

İstanbul’da beklenen 7,5 büyüklüğündeki deprem için uzmanlar uyarılarda bulunurken kentte büyük hazırlık yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. Söz konusu planda depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolları aktif olarak kullanılacak.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:23
İstanbul için dev plan! İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki deprem için tahliye gemileri bekleyecek! İşte vatandaşın tahliye edileceği 18 il!

Onlarca gemi kimi limanda, kimiyse açıkta. Hepsi hazır halde bekliyor. Tek bir görevleri var, olası bir depremde yüz binlerce İstanbulluyu tahliye etmek. Tahliye planı, deprem eylem planının önemli bir parçası. 16 milyonluk mega şehir için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. Bu planda çarpıcı ayrıntılar var.

İSTANBUL İÇİN 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME GÖRE PLAN HAZIR
Şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. Bunun için de tüm hazırlıklar tamam.

Hazırlanan plana ilişkin konuşan, Jandarma Albay Metin Günal, 'Destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir.' dedi.

İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemiler hazır bekliyor. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile sahil güvenlik komutanlığına bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak.



KARA YOLU TAHLİYE NOKTALARI
Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol oynayacak. Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak.

Tüm ayrıntıların düşünüldüğü deprem eylem planında, hava yolu da tahliye için kullanılacak. Bunlar, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.


DENİZDEN YAPILACAK TAHLİYE NOKTALARI
Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Adalar için de iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri.



ÖNCELİK ENGELLİ, ÇOCUK VE YAŞLILARDA
Tahliyede öncelik sıralamasının başında ise engelli vatandaşlar bulunuyor. Onları çocuklar, yaşlılar ve kadınlar takip ediyor.

DEMİR YOLU TAHLİYE NOKTALARI
Ancak tahliye sadece denizden olmayacak. İstanbulluları kent dışına demiryoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları.


İSTANBUL'DAN TAHLİYESİ YAPILACAK KİŞİLER NEREYE GÖNDERİLECEK?
Destek iller iki grup olarak belirlendi. İlk etapta depremzedeler, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.

İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'a da depremzedeler sevk edilebilecek.

Sabiha Gökçen

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