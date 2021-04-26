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İBB yöneticisinden sözde soykırıma destek!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu'nda başkan vekilliği yapan Özgen Nama’nın geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek verdiği ortaya çıktı. Nama, o dönem yaptığı açıklamada, “Beyoğlu’nda Ermeni Soykırımının 101. yılı. İnkar değil yüzleşme devlet politikası olmalı!” ifadelerini kullanmıştı.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 21:24
İBB yöneticisinden sözde soykırıma destek!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki 'sözde soykırım' ifadesine tepki yağarken, CHP'nin yeni bir skandalı ortaya çıktı.




İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın, sosyal medya hesabından, Ermeni soykırımı yalanına destek verdiği öğrenildi.



YALANI SAVUNDU

Özgen Nama, 24 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, sözde Ermeni soykırımını savundu. Nama'nın soykırımı iftirasını dile getirdiği konuşma şöyle: 'Beyoğlu'nda Ermeni Soykırımının 101. yılı. İnkar değil yüzleşme devlet politikası olmalı!'




DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER

31 Mart'ta Millet İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan Özgen Nama, İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmişti. Nama, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla HDP'li Selahattin Demirtaş'ı 'bataklıkta açan beyaz nilüfere' benzetmişti.

FETÖ'YE DESTEK

CHP'li Nama, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbeci İlhan Talu ve darbeci Levent Türkkan'ı savunan paylaşımlarda bulunmuştu.

Selahattin Demirtaş

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