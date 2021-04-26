İBB yöneticisinden sözde soykırıma destek!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki 'sözde soykırım' ifadesine tepki yağarken, CHP'nin yeni bir skandalı ortaya çıktı.









İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın, sosyal medya hesabından, Ermeni soykırımı yalanına destek verdiği öğrenildi.







YALANI SAVUNDU



Özgen Nama, 24 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, sözde Ermeni soykırımını savundu. Nama'nın soykırımı iftirasını dile getirdiği konuşma şöyle: 'Beyoğlu'nda Ermeni Soykırımının 101. yılı. İnkar değil yüzleşme devlet politikası olmalı!'









DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER



31 Mart'ta Millet İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan Özgen Nama, İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmişti. Nama, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla HDP'li Selahattin Demirtaş'ı 'bataklıkta açan beyaz nilüfere' benzetmişti.



FETÖ'YE DESTEK



CHP'li Nama, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbeci İlhan Talu ve darbeci Levent Türkkan'ı savunan paylaşımlarda bulunmuştu.