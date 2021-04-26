Gültekin davasında karar günü!

Pınar Gültekin, geçen yıl Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından korkunç bir şekilde katledildi. Cinayetinin 4'üncü duruşmasının bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.



Duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde Pınar Gültekin'in aile avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir tarafından gelişmelere ilişkin açıklama yapılacağı belirtildi.



Duruşmada tanıkların dinlenmesinin yanı sıra Gültekin'in ölüm sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu talep edilmiş ve bu rapor bekleniyordu. Mahkeme heyeti tarafından Cemal Metin Avcı'nın ilk duruşmada kendisi ile ilgili bazı fotoğraf ve videoların bulunduğunu iddia etmiş ve ABD'den Android şifresi ile ilgili yazılan müzekkereye cevap verilmiş, yeniden müzekkere yazıldığı ve sonucu bekleniyor.