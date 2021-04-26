Gazi Meclis'ten 'Milli' hamle! Joe Biden'ın skandal '1915' iftirasına ortak bildiri

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili kullandığı hadsiz ifadelere en sert cevabı Meclis verecek. AK Parti, yarın HDP dışında diğer partilerin ortak imzasıyla Meclis Genel Kurulu'nda okunacak bildiri için çalışmalarını sürdürüyor. Atılacak adımlar bugün yapılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında ve yarınki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da ele alınacak.



"TÜRKİYE BUNLARA PABUÇ BIRAKMAZ"

AK Parti kaynakları, milletlerarası hukukta mütekabiliyet esasına dikkat çekiyor. Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker ise Biden'ın açıklamaları tarihi gerçeklerden ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyleyerek, "Popülizm ve kısa vadeli siyasi çıkarlar için yapılmış açıklamalar. Birleşmiş Milletler'in hukuki normları var. Kafanıza göre 'Burada katliam yapıldı' diyemezsiniz.



"TARİHİ SİYASİ AÇIKLAMALARLA DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Türkiye ders verilmeye kalkışılacak bir ülke değildir. Türkiye bunu bu şekilde kabul etmez, Türkiye'nin tarihi arşivleri vardır. Tarihi gerçekleri siyasi kararlarla değiştiremezsiniz. Bunun üzerinden Türkiye'ye baskı yapmaya hasmane tutum içinde olmanın kimseye faydası olmaz. Bunu baskı aracı olarak kullanarak Türkiye'ye diz çöktürmek istenmesi kimsenin haddi değildir. Türkiye böyle bir teşebbüse pabuç bırakmamıştır, bırakmaz. Biden hatasını düzeltmeli" dedi.



SOYKIRIMLA ELDE EDİLEN TOPRAKLARDA KURULMUŞ ABD DÖNÜP AYNAYA BAKMALI



Ankara'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni yalanlarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki yağıyor. İşte son açıklamalar:



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla yüzleşmek zorunda kalırlar. Tarih bir yargılama alanı olsaydı bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.



Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'de hiç kimse soykırım suçlamasını kabul etmeyecektir. İşlemediğimiz bir suç için sorumlu tutulamayız. ABD Başkanı'nın açıklamaları, siyasi kazanımlar için tarihi olayları politize ediyor. Bu çok yazık. Bunun elbet bir siyasi karşılığı olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biz 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri konuşmaya her zaman hazırız. 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez.



AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak: Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Soykırım çamuru bizde tutmaz. Biden'ın devleti ise soykırımla elde edilmiş topraklarda kurulmuştur. Biden, önce kendi topraklarında ve diğer coğrafyalarda yaptıkları zulüm ve işgallerin, işlenen katliamları hesabını versin. Ellerindeki arazileri elde etmek için yok ettikleri yerlilerden özür dilesin.





DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: ABD Başkanı eğer bir soykırımcı profili arıyorsa aynaya bakması yetecektir! Her sene tepemizde 'Demokles'in kılıcı' gibi 24 Nisan tehdidini kullananlar ve onların içimizdeki taşeronları artık şunu çok iyi bilmelidir ki bu milletin ödediği vergilerle siyaset yaparak küresel emperyalizmin heves ve hedeflerine hizmetkarlık dönemi sona erecektir.



Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay ilhan: Kızılderililerle başlayarak Vietnam, Japonya, Irak, Suriye, Afganistan'la devam eden ve hâlihazırda birçok ülkede direk ya da taşeronlarla insanları katleden yeryüzündeki en büyük soykırımcı ABD'dir.



ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ LOS ANGELES'TA



Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" Los Angeles'ta açıldı. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği sergi, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ta çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açtı.