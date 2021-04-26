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FETÖ’ye dev operasyon! 62 il ve KKTC'de 532 gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir Başsavcılıklarınca başlatılan dev FETÖ operasyonu kapsamında 532 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran TSK personelllerine tespitine ilişkin soruşturmalar çerçevesinde dev bir operasyon başlatıldı.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:01
FETÖ’ye dev operasyon! 62 il ve KKTC'de 532 gözaltı kararı

İstanbul ve İzmir Başsavcılıklarınca başlatılan dev FETÖ operasyonu kapsamında 532 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran TSK personelllerine tespitine ilişkin soruşturmalar çerçevesinde dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Ve İzmir Başsavcılığı'nın ortak operasyonu kapsamında İstanbul ve İzmir merkezli tarihi operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul'da 258 şüpheli, İzmir'de ise 274 şüpheli olmak üzere; toplamda 532 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları ile İstanbul, İzmir, 62 farklı ilde ve KKTC'de 06.00 itibariyle eş zamanlı yakalama- gözaltı işlemi icrasına başlandı.


Operasyon tüm hızıyla sürüyor.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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