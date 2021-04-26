Ekipler harekete geçti! Boğaz'da arıza!

İstanbul Boğazı'nda Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" makine arızası yaptı.



KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yapan demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemiye, Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörleri sevk edildi.



Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.