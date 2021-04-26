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CHP'de tam kapanma çelişkisi!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacağı açıklandı. Söz konusu gelişmeyi "İnsanlık dışı" olarak nitelendiren CHP'li Engin Özkoç'un açıklamaları, geçtiğimiz günlerde dört haftalık tam kapanma isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çelişti. Söz konusu açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 23:39
CHP'de tam kapanma çelişkisi!

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin devreye gireceğini açıkladı.

Söz konusu tedbirler kapsamında, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacağı açıklandı.

CHP'liler "tam kapanmada" da çelişti

Tüm bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, kararı "İnsanlık dışı" olarak nitelendirdi.



Bu çıkış sonrası, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, dört haftalık bir tam kapanma gerektiğini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları gündeme geldi.



CHP içinde yaşanan "tam kapanma" çelişkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Engin ÖzkoçMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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