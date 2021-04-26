CHP'de tam kapanma çelişkisi!

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin devreye gireceğini açıkladı.



Söz konusu tedbirler kapsamında, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacağı açıklandı.



CHP'liler "tam kapanmada" da çelişti



Tüm bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, kararı "İnsanlık dışı" olarak nitelendirdi.







Bu çıkış sonrası, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, dört haftalık bir tam kapanma gerektiğini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları gündeme geldi.







CHP içinde yaşanan "tam kapanma" çelişkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.