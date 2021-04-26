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Başkan Erdoğan Kabine'yi topladı!

Kabine toplantısı kararları için tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmiş durumda... Kabine toplantısında Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu'nun, 'Tam kapanma' önerisini ele alacak. Kabine toplantısı kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması ile duyurulacak. Peki, tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Tam kapanma kaç gün olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? İşte Kabine toplantısı kararları ve ele alınacak konularla ilgili son dakika detayları...

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:51
Başkan Erdoğan Kabine'yi topladı!

Kabine Toplantısı kararları Türkiye'nin bir numaralı gündemi durumunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma tedbirini de görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Kabine toplantısının en önemli gündemi hiç kuşkusuz ki koronavirüs tedbirleri olacak. Toplantı öncesi milyonlarca kişinin aklında tek bir soru var, tam kapanma olacak mı? Bu soru ve çok daha fazlasının cevabını Başkan Erdoğan duyuracak. Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamasını tBakanlar Kurulu'nun hemen ardından canlı yayındaki ulusa sesleniş konuşmasında yapacak. İşte Kabine toplantısı kararları ile ilgili son dakika detayları ve tam kapanma ile ilgili gündeme gelenler...

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN BAKANLAR KURULU'NU TOPLUYOR

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine, kritik gelişmeleri değerlendirecek. Bakanlar Kurulu'nun ilk ve en önemli gündemi koronavirüs ile mücadele olacak. Kabine toplantısı kararları öncesi milyonlarca kişi gözünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirmiş durumda. Kısmi kapanma için belirlenen takvimin son gününde Kabine toplantısı kararları ile sürecin devamı veya yeni boyutu duyurulacak.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine toplantısı kararları açıklanmadan önce vatandaşların en çok merak ettiği konu kapanma seçenekleri. Milyonlarca kişi Kabine toplantısı kararlarını beklerken, 'Tam kapanma olacak mı? Kabine toplantısı kararları ne olacak? Tam kapanma kaç gün olacak?' sorularına yanıt arıyor.

KABİNE TOPLANTISINDA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısında önerilen tavsiye kararlarını Bakanlar Kurulu ile paylaşacak. Koca, elindeki son verileri paylaşacak.

BİLİM KURULU'NDAN 'TAM KAPANMA' ÖNERİSİ

A Haber'in aktardığına göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu süreci ele aldı. Vakaların azalış eğrisinin detaylıca incelendiği toplantıda, beklenen sonucun elde edilemedği vurgulandı. Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tam kapanma önerisinde bulunduğu belirtiliyor. Kabine toplantısı kararları açıklanırken, tam kapanmanın duyurulup duyurulmayacağı merak konusu...

BAYRAM'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kamuoyunda en çok dillendirilen konuların başında bayramda tam kapanma geliyor. Vatandaşlar, 'Bayramda tam kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt ararken, Kabine toplantısı kararları ile bu konu da aydınlığa kavuşacak.

Bayramın 9 güne tamamlanıp, 9 gün tam kapanmaya gidilmesi ve vakaların tamamen azaltılması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bir başka seçenek olarak da 5 günlük bir tam kapanma olabileceği belirtiliyor.

Bugün Kabine toplantısı kararları ile tam kapanma açıklanırsa bayram ile birlikte yaklaşık 3 hafta tam kapanma olmuş olacak.

OKUL ÖNCESİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, son Kabine toplantısı kararlarını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında okul öncesi eğitim kurumlarının çalışmaya devam edeceğini bildirmişti. Kabine toplantısı kararları sonucunda tam kapanma uygulanırsa okul öncesi eğitim kurumlarının da uzaktan eğitime geçebileceği belirtiliyor.

KIBRIS SORUNU, LİBYA, SURİYE VE BİDEN'IN 'SOYKIRIM' SÖZLERİ...

Kabine toplantısı kararları yalnızca koronavirüs konusunda olmayacak. Kabine toplantısında Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu, Irak'ın kuzeyine harekat ve Biden'ın 'soykırım' sözleri de konuşulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği Kabine toplantısı kararları ile ilgili bir ulusa sesleniş programı düzenleyecek. Bakanlar Kurulu sonrası Külliye'de kameralar karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı kararları ile gündeme dair değerlendirmelerini duyuracak.

Mehmet MuşLibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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