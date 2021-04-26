Başkan Erdoğan 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotlarla bir araya geldi. Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı.



Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.