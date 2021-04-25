MSB duyurdu: Yerle bir edildi!

Türkiye, teröre geçit vermedi. Kalleşleri bitirmek için harekete geçti. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava operasyonu düzenlendi.



Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından operasyonla ilgili bilgiler verdi. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.