CHP'li eski vekil Sinan Aygün Beyaz Tv'de yayınlanan 7. Gün programına konuk oldu.



'Mansur Yavaş bana kumpas kurdu'



Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP'li eski vekil Sinan Aygün, 'İki kumpas başıma geldi; biri Mansur Yavaş kumpası diğeri FETÖ kumpası. TOGO kuleleri gerçeğini rakamlarla, belgelerle açıklayan Aygün, bu işte Yavaş bana kumpas kurdu' dedi.



