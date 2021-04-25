CHP Biden'ı değil hükümeti suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, beklendiği gibi “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı.



Biden, “Bunu suçlamak için değil, yaşananların tekrarlanmamasını garanti etmek için yapıyoruz” dedi.



Biden, Ermeni lobisinin baskılarıyla her yıl gündeme gelen meselede “soykırım” ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.



CHP'nin hedefinde ABD değil hükümet var



Bu skandal karara Türkiye'nin tepkisi sert olurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise ABD yerine hükümeti suçladı.



Bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kararın AK Parti'nin izlediği dış politikadan kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:



Biden'ın açıklaması büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Türkiye aleyhine alınan kararlar ve yapılan açıklamalar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir.