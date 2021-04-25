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Bitlis'te korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Bitlis'te 3.9 ve 4.1 şiddetinde art arda iki deprem meydana geldi. AFAD, Bitlis'te gerçekleşen depremin merkez üssünün Hizan olduğunu açıklarken derinliğini 18.79 km olarak duyurdu. AFAD'ın bilgilerine göre, Bitlis'te gerçekleşen deprem Hizan ile birlikte Tatvan ilçe merkezi ve köylerinde de hissedildi. Bitlis'te meydana gelen son depremler nedeniyle bölge halkı kısa sürelik bir panik yaşandı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Yaşam / 25 Nisan 2021 Pazar 13:03
Bitlis'te korkutan deprem!

Bitlis'te korkutan depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika bilgisine göre, Bitlis'te peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Bitlis'in Hizan ilçesi olduğunu açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.20'de 3.9 şiddetinde, saat 12.39'da ise 4.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Bitlis'te meydana gelen depremler, Hizan ilçesi ile beraber Tatvan'daki köylerden de hissedildi.

AFAD'DAN BİTLİS DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD, Bitlis'te gerçekleşen 3.9 şiddetindeki depremin 18.79 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Saat 12.39'da meydana gelen ve 4.1 şiddetinde olan deprem ise yerin 6.4 km altında gerçekleşti.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken kısa süreli bir panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.

Kandilli'nin son dakika verilerine göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde önce 3.8, daha sonra ise 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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