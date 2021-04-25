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AKSUNGUR SİHA'dan başarılı test atışı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.

Güncel / 25 Nisan 2021 Pazar 15:42
AKSUNGUR SİHA'dan başarılı test atışı

AKSUNGUR SİHA'dan bir ilk...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR SİHA, ilk kez 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla test atışı gerçekleştirdi.

Ankara'dan havalanan AKSUNGUR, uydudan kontrolle Sinop açıklarına giderek 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzildeki hedefi imha ederek başarılı bir faaliyeti daha tamamladı.

Haberi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

'YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

İsmail Demir, Twitter hesabından 'Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz' başlığıyla yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini vurguladı.

YENİ ATIŞ MENZİLİ HEDEFİ 45 KM

AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılarak yeni bir başarı daha elde etmesi hedefleniyor.

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen AKSUNGUR, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine topluyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalarak önemli başarıya imza atmıştı.

İsmail Demir

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