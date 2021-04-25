25 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'de görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdüyor. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görülen salgın, son günlerde etkisini artırmış, vaka ve vefat sayıları herkesi tedirgin etmeye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısmi kapanmaya gidilirken, alınan kararların olumlu yönde etkisini görmeye başladık. Son iki gündür ciddi bir azalma gösteren vaka sayıları ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. Sağlık Bakanlığı 25 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...



25 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:





