TBMM'de HSK seçimi süreci başladı

Anayasa gereği Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi süreci başladı. Kurulun 7 üyesini de TBMM belirleyecek. Üyelik için başvurular yapılırken seçim sürecinin nasıl olacağı, aday listelerinin nasıl belirleneceğine ilişkin AK Parti hem kendi içinde toplantılar yaptı hem de muhalefet ile temasa geçti.



11 ÜYE SEÇİLECEK



Anayasa gereği HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. HSK'nın yeni üyelerini belirleme süreci ise 7 Nisan'da başladı. HSK'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 üye seçilecek. TBMM, Yargıtay üyeleri arasından üç, Danıştay üyeleri arasından bir, hakimlik mesleğine alınmasına engel hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından üç üye seçecek.



DEĞERLENDİRMELER BAŞLADI



TBMM'nin seçeceği üyeler için başvurular başlarken seçim yöntemi de gündeme geldi. AK Parti'nin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyeleri parti grubu ile birlikte izlenecek yola ilişkin değerlendirmelere başladı. AK Parti, muhalefet ile de temasa geçti. Önümüzdeki günlerde bu temaslar devam edecek.



ALT KOMİSYON KURULUCAK



Öncelikli olarak HSK üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirmek için bir alt komisyon oluşturacak. Adaylık için yeterli olanların listesi çıkartılıp üst komisyona sunulacak. Karma Komisyon, 7 üyelik için 21 aday belirleyip Genel Kurul'a gönderecek. Genel Kurul'da 21 aday arasından 7 üye kontenjanlarına göre belirlenecek.



ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ



Komisyonda adayların nasıl belirleneceğine ilişkin iktidar ve muhalefet arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Muhalefet her aday için ayrı ayrı oy kullanılmasını, iktidar ise her bir aday için gösterilecek üç adayın aynı anda seçilmesini istiyor.



Ne AK Parti ve MHP ne de muhalefetin tek başına Karma Komisyon ve Genel Kurul'da HSK üyelerini belirleyecek çoğunluğu bulunmuyor. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise iş kuraya kalıyor. Partiler arasında uzlaşma sağlanması bu aşamada zor göründüğü için HSK üyelerinin kura ile belirlenmesi olasılığı öne çıkıyor.