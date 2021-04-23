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Orta Akdeniz’de lastik bot faciası: En az 100 ölü var

Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz’de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya / 23 Nisan 2021 Cuma 09:08
Orta Akdeniz’de lastik bot faciası: En az 100 ölü var

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz’de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IOM, Orta Akdeniz’de en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bir gemi enkazına ilişkin raporlar olduğunu bildirerek, “Bu son trajediden üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz’de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz” dedi.

BOTTA YAKLAŞIK 130 KİŞİ VARDI

Ocean Viking gemisinin Arama-Kurtarma Koodinatörü Luisa Albera tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, saatler süren araştırmalardan sonra, en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazının yıkıcı sonuçlarına tanık olmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu lastik botun çarşamba sabahı zor durumda olduğunun rapor edildiğini belirten Albera, botta yaklaşık 130 kişinin bulunduğunu açıkladı.

TEHLİKE ALTINDA OLAN ÜÇ TEKNE İÇİN İHBAR GELMİŞ

Son 48 saat içinde Libya açıklarında uluslararası sularda tehlike altında olan toplam üç tekne olduğu konusunda kendilerinin bilgilendirildiğini ifade eden Albera, söz konusu teknelerin konumlarına en az 10 saat uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Söz konusu teknelerden ikisi için zamana karşı ve 6 metreyi bulan dalgalar ile mücadele ederek aradıklarını aktaran Albera, “Etkili devletlerin liderliğindeki koordinasyon yokluğunda, üç ticari gemi ve Ocean Viking, son derece zor deniz koşullarında aramayı organize etmek için işbirliği yaptı” dedi.

HAYATTA KALAN KİMSEYİ BULAMADIK

Ticaret gemisi “MY ROSE” tarafından suda 3 cansız bedenin tespit edildiğini bildiren Albera, “Kısa süre sonra bir Frontex uçağı bir lastik botun enkazını gördü. Bugün olay yerine geldiğimizden bu yana enkazın çevresinde en az 10 cansız beden tespit ettik. Hayatta kalan kimseyi bulamadık” dedi.

BAŞARAMADIK!

Albera, “Kalbimiz kırıldı. Kaybedilen hayatları ve sevdiklerinin başına gelenlerden asla emin olamayacak aileleri düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak, dün ise ilk tehlike uyarısını almalarının ardından Ocean Viking ekibinin tüm gün tahta bir tekne aradığını fakat başarılı olamadığını ifade etti. Gemide, yaklaşık 40 kişinin olduğu ve akıbetlerinin bilinmediği ifade edildi.

350'DEN FAZLA GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Albera ayrıca, bugün hayatını kaybeden düzinelerce göçmenin haricinde, bu yıl 350’den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Libya

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