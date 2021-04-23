Kripto paralara yeni düzenleme!

Son olarak Thodex'te yaşanan büyük vurgun iddialarının ardından kripto paraların güvenilirliği bir kez daha gündeme geldi.



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı canlı yayında kripto paralarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



DÜZENLEME YOLDA!



Kavcıoğlu şunları söyledi; 'Kripto paraya yatırıma yönelik düzenleme ile ödemelerin bankalardan yapılmasını istedik. Kripto paranın para yerine kullanılmasını yasakladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile daha geniş bir düzenleme için çalışıyoruz. Kripto paraları yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Kripto parada yeni bir aşamaya geleceğiz.'

