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İslam düşmanı Macron CHP’nin izini takip ediyor

İslam ve Müslüman düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eliyle Batı’da İslamofobi her geçen gün artarken, İslam’ı terörizmle bir tutan Macron’a ülkesinden de tepkiler geliyor. Fransa’nın eski Eğitim Bakanı Belkacem’in, Fransa’nın laikliği İslam’ı dışlamak için kullandığını söylemesi ise CHP zihniyetinin Türkiye’de yıllarca uyguladığı zulmü hatırlattı.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 11:07
İslam düşmanı Macron CHP’nin izini takip ediyor

Avrupa’da İslam’a saldırı ve Müslümanlara yönelik kısıtlamalar her geçen gün artarken, İslam ve Müslüman düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslamofobi’nin bayraktarlığını yürütüyor. Macron’un İslam’ı ülkeden çıkarmak isteyen Müslümanları kısıtlayan kararları Avrupa’nın geçmişi ırkçı ve faşist katliamlarla dolu zalimleri tarafından desteklenirken, İslam düşmanlığına içeriden de dışarıdan da tepkiler geliyor. Son olarak Fransa’nın eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud Belkacem’in, ülkenin laikliği İslam’ı dışlamak için kullandığını söylemesi, CHP zihniyetini akıllara getirdi.

CHP’nin İslam’a bakışı neyse Macron’unki de o!

Fransa’da laiklik bahanesiyle şu anda Müslümanlara uygulanan ayrımcılığı, CHP zihniyetinin 28 Şubat döneminde Türkiye’de uygulandığına dikkati çeken İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, “Fransa’nın şu anda Müslümanlara uyguladığı zulmü, biz 28 Şubat döneminde CHP zihniyetinden gördük. Ülkemizde laikliğin kabulüyle beraber 1930’lu yıllarda İslam’ı ülkeden çıkarmak isteyen bir CHP zihniyeti ortaya çıktı. Macron da şuan bu CHP zihniyetinin izini takip ediyor. CHP’nin okula alınmayan başörtülü öğrenciler, İmam Hatiplerdeki katsayılar, İslami kurumların düşman edilmesi gibi taktikleri şu anda aynen Fransa’da uygulanıyor. Fransa Eğitim Bakanının söyledikleri itiraf mahiyetindedir. Biz o dönemleri ruhumuzda hissetik. Fransa’daki Müslümanlarda böyle hissediyor şimdi. Çünkü zihniyet aynı zihniyet. Halk artık laikliğin Müslümanlığa aykırı, düşman olduğunu biliyor. Müslüman ve laik kavramlarının artık yan yana gelemeyeceğini herkes biliyor. Bu anlamda halkımızın uyanması CHP zihniyeti ve Fransa’nın bu kültürünün perde arkasındaki islam düşmanlığının ortaya çıkması milletimizin uyanışına, değerlerine, kültürüne geri dönmesi için vesile olduğuna inanıyorum” dedi.

Müslümanları terörist gibi göstermeye çalışıyorlar

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak da şu anda Fransa’daki gibi yıllarca laikliğin Türkiye’den İslam’ı uzaklaştırmak için kullanıldığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Türkiye Müslüman bir topluluk ve yönetim şekli belli. Bizim yıllarca çektiğimiz sıkıntıların benzerleri sözde insan haklarını ağızlarından düşürmeyen Fransa’da yaşanıyor. Tabi Fransa’dakinden daha vahimi biz bu zülmü kendi topraklarımızda yaşadık. Macron’un son zamanlarda Müslüman toplulukları günah keçisi ilan etmesini, camilere baskınlar düzenlemesini, Müslümanları terörizmle ilişkilendirmeye çalışmalarını üzüntüyle izliyoruz. Ancak zalimler en azından gerçek yüzlerini artık dünyadan saklayamayacak” tepkisini gösterdi.

Fransa

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